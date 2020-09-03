وفقا لـ"فوربس".. عمرو دياب وإليسا ونانسي عجرم النجوم العرب الأكثر تأثيرًا

كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن لائحة النجوم والنجمات العرب الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2020، وتصدر النجم عمرو دياب المركز الأول بأكثر من 30 مليون متابع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أغنية "زي ما انتي" عمرو دياب، تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعًا حول العالم عبر موقع طيوتيوب"، بعد طرحها على طريقة فيديو كليب من حفله الاونلاين الأخير.

كما جاءت في المركز الثاني الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي تمتلك أكثر من 45 مليون متابع.

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وجاءت اختيارات فوربس وفقا لـ سنوات مشوار الفني الذي يقارب 20 عامًا وأيضًا شعبيتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بأكثر من 48 مليون متابع.

كما اختيرت الفنانة اللبنانية إليسا، ضمن قائمة أكثر 10 مطربين تأثيرًا ونجاحًا في منطقة الشرق الأوسط بمجلة "فوربس" العالمية.