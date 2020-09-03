موعد وتفاصيل انطلاقة سكاي نيوز عربية الجديدة

أعلنت سكاي نيوز عربية خلال جلسة مباشرة هي الأولى من نوعها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " انطلاقتها الجديدة التي تقدم من خلالها اطلالة مبتكرة لإعلام عصري يواكب التطورات والمتغيرات على الساحة الإعلامية، ويعزز مكانة القناة في ريادة التطوير والارتقاء بالعمل الإعلامي.

وتنطلق القناة بحلتها الجديدة يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر عند الساعة 11 بتوقيت القاهرة. وتقدم الانطلاقة الجديدة للقناة منظومة متكاملة للتميز تقوم على عرض برامج ومحتوى برؤية إبداعية، واستقطاب الأسماء الإعلامية البارزة، مع التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لتمكين جمهورها من تجربة مشاهدة فريدة، تدمج بين الإعلام الرقمي والتقليدي لتقديم محتوى يواكب تطلعات متابعيها ويؤهلهم للاطلاع المستمر على آخر التطورات والأحداث.

واستعرضت خلال الجلسة الإعلامية جيزال خوري فكرة برنامجها الأسبوعي الجديد "مع جيزال" الذي ستقدمه لمتابعي سكاي نيوز وتستضيف خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي، كما قدم الإعلامي نديم قطيش، لمحة عن برنامجه السياسي الساخر "الليلة مع نديم"، الذي سيناقش خلاله القضايا العربية والأخبار من زاوية مختلفة ليعبر من خلالها بشكل أكبر عن رأي الناس.