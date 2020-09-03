بلاغ للنائب العام لاستجواب محمود الليثي وبوسي ورامي عياش وصافينار (صورة)

طلب المحامي أحمد مهران في بلاغ قام بتقديمه للنائب العام بضم كل من هيفاء وهبي وبوسي ورامي عياش وأمينة ومحمود الليثي والراقصة صافينار لقضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة بقضية فندق "فيرمونت"، كمتهمين، وقال المحامي أنهم كانوا على معرفة بنتظيم تلك الحفلات بهدف زيادة عدد المشاركين فيها.

وأخذ البلاغ رقم 2901 عرائض النائب العام لسنة 2020، وأوضح المحامي تفاصيل اتهامه لهؤلاء الفنانين.

وترجع أحداث القضية لعام 2014، وهي تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد سبعة شباب، وقاموا بتدوين أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها، ووثقوا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك.

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وجرى فتح التحقيق في الواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكواها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وألقى القبض على عدد من المتهمين لاستكمال التحقيقات في الواقعة، ولعل آخرهم نازلي مصطفى كريم وأحمد جنزوري.