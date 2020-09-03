بعد طرحها بساعات.. أغنية "صحاب أونطه" لـ حكيم تريند على الـ"يوتيوب"

حقق فيديو كليب أغنية "صحاب أونطة" لـ نجم الأغنية الشعبية حكيم، نجاحا كبيرا حيث احتل تريند رقم 3 بعد ساعات من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني.. ف الاساس على ضحكتي حاسدني.. لو هتسأل عنهم هقول.. مكنوش صحابي.. صحابي دول صحاب اونطة". أغنية "صحاب اونطة" لـ حكيم، من كلمات محمد الفنان، وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، والأغنية تم تصويرها بشكل مبهر في إحدي الاستوديوهات الكبري بالقاهرة.



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