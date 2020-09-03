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تامر كروان ينتهي من وضع الموسيقى التصويرية لـ"حظر تجول"‏ مع اوركسترا براتيسلافا

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انتهى الموسيقار تامر كروان من الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس  وتم تسجيل الموسيقى الخاصة بالتتر والفيلم مع اوركسترا براتيسلافا السيمفوني و تابع عملية التسجيل من خلال الفيديو كونفرنس بسبب الوضع الحالي و عدم القدرة على السفر لدول الاتحاد الاوروبي مع كوفيد ١٩بالرغم من جائحة الكورونا والصعوبة في السفر إلا أن تم التسجيل عن بعد.

 

حظر تجول يتتبع  قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاًعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

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ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣ ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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