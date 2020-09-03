نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرض شقيقها لحادث أليم.. ناهد السباعي: "مش عارفة أبطل ضحك" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعرض شقيق الفنانة ناهد السباعي، لحادث، وشاركت جمهورها بصورة له أثناء وجوده في المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
حيث قامت "السباعي" بتجميع صورة له وصورة للفنان محمد هنيدي ضمن أحدث فيلمه "بليه ودماغه العالية" وعلقت على الصورة قائلةَ:"حبيبي ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة علي قد ما أنا خايفة وزعلانة وقلقانة قوي عليك علي قد م أنا مش عارفة ابطل ضحك علي الصورة ديه".
يذكر أن، أخر أعمال لـ ناهد السباعي، مسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي.
وهو من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر،..محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد تعرض شقيقها لحادث أليم.. ناهد السباعي: "مش عارفة أبطل ضحك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.