نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جومانا مراد تجسد كلمات أغنية "قلبى وقع" بشكل مؤثر في "مدرسة الحب 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الفنانة جومانة مراد، مشهد مؤثر ضمن أحدث مسلسل "مدرسة الحب3”، علي أغنية الفنانة كارول سماحة بعنوان "قلبي وجع"، وكان المشهد عبارة عن مقتل حبيبها "مراد" أمام أعينها بعد أيام قليلة من مقتل والدها، والمفارقة ان "ابن عمها" كان السبب وبعد ذلك قام بخطفها.

أغنية "قلبي وجع" للفنانة كارول سماحة، من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتعتبر هي الأغنية الثانية للمسلسل بعد ان قدم الفنان تامر حسني تتر العمل، بعنوان "لينا حياة بعدين" وهي من كلمات احمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي.

وكان اسم مسلسل مدرسة الحب3، تصدر مؤشرات البحث علي جوجل، وذلك عقب عرض أول حلقاته عبر قناة OSN يا هلا، خاصة وإن أحداثه مليئة بالتشويق والإثارة.

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ويعتبر مسلسل «مدرسة الحب»، هو التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.

مسلسل "مدرسة الحب" يذاع في السادسة مساء، عبر قناة OSN ، يا هلا الاولي ، والحكاية الأولى تتكون من 3 حلقات، بطوله أمير كرارة ، محمد لطفي ، صفاء سلطان وثم تليها الحكاية الثانية، وبطلتها الفنانة جومانا مراد.

مسلسل «مدرسة الحب» بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة، وإنتاج شركة HRJ لصاحبها دكتور ربيع بسيسو.