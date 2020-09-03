بفستان قصير.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش عبر "انستجرام"

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
حيث ظهرت في الصور بإطلالة ناعمة وجذابة، حيث ارتدت فستان سواريه، وعلقت على الصورة قائلةَ:" لا يوجد أسهل من الكراهية والبغضاء ؛ أما الحُبّ، فهو يحتاج نفسًا عظيمة ".
يشار أن نسرين طافش تنتظر حاليًا لعرض مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل.
"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.
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