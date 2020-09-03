أيمن بهجت قمر يحتفل بنجاح أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي

احتفل الشاعر أيمن بهجت قمر، بنجاح أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". قائلًا: " داخلين على الـ٥٥ مليون في ١٨ يوم.. خمسه وخمسين مليون شكرا.. يارب دايما نقدم اعمال تفرحكوا وتسعدكوا". كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك.. ". Advertisements يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما. ويقدم الجسمي هذه الأغنية لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، ذات الإيقاعات المختلفة التي تحمل معها مختلف أنواع البهجة والسعادة.



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