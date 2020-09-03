امسك إشاعة .. جينفير لورانس تنتظر طفلها الأول

اعتادت النجمة العالمية جينفير لورانس التكتم على تفاصيل حياتها الشخصية، لذلك تكون في غالبية الوقت من أكثر نجمات هوليوود عرضة للشائعات.

وآخر الشائعات التي طالتها ، ان جينفير لورانس تنتظر طفلها الاول من زوجها كوكي ماروني كما زعم موقع women's day ان النجمة الأمريكية أخبرت أصدقائها المقربين شهر مارس الماضي أنها حامل.

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ونفى موقع Gossip cop الأمر مستشهدا بصورتها مؤخرا مع زوجها حيث ظهرت بدون بطن منتفخ خلال قضائها إحدى السهرات، كما أنها كانت تحمل زجاجة نبيت أحمر وهو ما يؤكد انها ليست حامل بسبب خطورة الكحوليات عليها في حال حملها.

وكانت جينفير لورانس تزوجت في حفل زفاف اقصتر على أصدقائها المقربين منذ بضعة أشهر دون وجود اية من وسائل الإعلام.