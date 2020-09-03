مع قدوم الموجة الثانية.. تعرف على 3 نجوم عالميين أصيبوا بـ فيروس كورونا

بات كوفيد 19 يهدد بشراسة نجوم هوليوود رغم ان اغلبهم يتبع الاجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والالتزام بالحجر المنزلي وايضا التباعد الاجتماعي، مع احتمالية قدوم موجة ثانية أكثر شراسة لفيروس كورونا نجوم هوليوود

واخر النجوم الذين اصيبوا النجم العالمي دوين جونسون الذي صدم جمهوره حول العالم بإعلانه اصابته هو وزوجته وأبناؤه بفيروس كورونا، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وطمأن ذا روك جمهوره بأنه في مرحلة التعافي هو وعائلته بعد مرور اسابيع على إصابتهم بـ كوفيد 19، لافتا الى ان الاعراض كانت شديدة عليه وعلى زوجته.

وطالب ذا روك من جمهوره بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات و تطبيق التباعد الاجتماعي حماية من الإصابة بفيروس كورونا.

-ميل جيسبون :

وأصيب النجم العالمي ميل جيسبون بفيروس كورونا شهر ابريل الماضي دون ان يعلن لوسائل الاعلام.

وقال الموقع الاجنبي نقلا عن مصدر مقرب من ميل جيبسون ان النجم العالم تلقى العلاج في احد المستشفيات الاسترالية وتغلب على فيروس في اسبوعا واحدا.

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وعلى صعيد اخر ،كشف موقع The wrap الأجنبي أن الشركة المنتجة لفيلم الرسوم المتحركة chicken run لا يحبذ مشاركة النجم العالمي ميل جيبسون بالأداء الصوتي في الجزء الثاني من الفيلم الكرتوني الشهير.

-أنطونيو باندرايس

أعلن النجم العالمي انطونيو باندرايس، تعافيه من فيروس كورونا بعد خضوعه للحجر الصحل مدة 21 يومًا.

ونشر انطونيو باندرايس صورة له وهو يركل فيروس كورونا بقدمه عبر حسابه بموقع انستجرام وعلق قائلا: "21 يومًا من الحجر المنضبط يمكننى القول إننى تجاوزت الإصابة بكوفيد-19، لقد شفيت".

وأضاف: "أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من ذلك وأولئك الذين عانوا أكثر منى بكثير. وأطلب الشجاعة للذين يكافحون المرض الآن".