ناهد السباعي بعد نقل شقيقها للمستشفى: "مش عارفة أبطل ضحك"

تعرض شقيق ناهد السباعي لحادث، حيث شاركت حمهورها بنشر صورة له عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء وجوده في المستشفى. ".وعلقت ناهد السباعي على الصورة "حبيبي ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة علي قد ما أنا خايفة و زعلانة وقلقانة قوي عليك علي قد م أنا مش عارفة ابطل ضحك علي الصورة ديه ". ناهد السباعي شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "النهاية مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، ..محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.



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