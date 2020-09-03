فن ومشاهير

أيمن بهجت قمر يحتفل بنجاح أغنية بالبنط العريض

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حرص الشاعر أيمن بهجت قمر، على الاحتفال بنجاح أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي.

قال أيمن بهجت قمر، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك": " داخلين على ال٥٥ مليون في ١٨ يوم  .. خمسه وخمسين مليون شكرا .. يارب دايما نقدم اعمال تفرحكوا وتسعدكوا".

يذكر أن دافع الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر عن مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد تعرضه لهجوم شديد بعد تعاقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكتب قمر من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: "أكبر ميزة لوجود حمو بيكا وزمايله في روتانا أن أغانيهم هتعدي على جهات رقابية وده في حد ذاته شئ كويس".

وتابع: "ما تتشطروش على عيال غلابة معندهاش لجان إلكترونية ترهبكوا، الفن عرض وطلب ووجودهم في روتانا جايز يحطهم في قالب مقبول".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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