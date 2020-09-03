كمال منصور: المسلسلات الاجتماعية الأقرب للمشاهد

وأضاف كمال منصور لصدي البلد : أن من أسباب نجاح مسلسل " أبو العروسة " هو مناقشة الموضوعات الإجتماعية التي تمس الشارع المصري لذلك حاولت طوال الفترة الماضية أن أركز علي هذه الأعمال.
مسلسل "أبو العروسة" من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.
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