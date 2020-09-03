نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة العيلي يستعد لعودة عرض "عن العشاق".. تعرف علي التفاصيل! في المقال التالي
وتدور أحداث العرض المسرحي في مزيج الكاتب هاني عفيفي في عرضه بين الحاضر والماضي، بين تساؤلات المحبين في زماننا وبين كتابات الفيلسوف الأندلسي ابن حزم (994م – 1064م ) وكأن الكتاب الذي كتبه في القرن الحادي عشر يجيب عن حيرة العشاق اليوم ويعرض لنماذج مختلفة من العشق، يتخلل المشاهد التمثيلية موسيقى وأغاني أم كلثوم يؤديها بعض الممثلين أنفسهم مع المطربة نجوى حمدي وفريق موسيقى من بيت العود العربي تحت إشراف الفنان نصير شمة في سهرة مسرحية غنائية متميزة.
عرض "عن العشاق" إنتاج مركز الإبداع الفني بالقاهرة، ومن إخراج هاني عفيفي، من إعداد كريم عرفة ويجمع بين طلبة الدفعة الثالثة وخريجي الدفعتين الأولى والثانية من استديو الممثل تحت إشراف المخرج خالد جلال.
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