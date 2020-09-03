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حمزة العيلي يستعد لعودة عرض "عن العشاق".. تعرف علي التفاصيل!

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة العيلي يستعد لعودة عرض "عن العشاق".. تعرف علي التفاصيل! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفنان حمزة العيلي، بعرضه المسرحي "عن العشاق" في قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ومن المقرر أن تبدأ عرضه الثامنة مساء ولمدة أسبوع، العرض المسرحي "عن العشاق" بالتعاون مع قطاع الانتاج الثقافي وذلك للعام الثالث، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.

وتدور أحداث العرض المسرحي في مزيج الكاتب هاني عفيفي في عرضه بين الحاضر والماضي، بين تساؤلات المحبين في زماننا وبين كتابات الفيلسوف الأندلسي ابن حزم (994م – 1064م ) وكأن الكتاب الذي كتبه في القرن الحادي عشر يجيب عن حيرة العشاق اليوم ويعرض لنماذج مختلفة من العشق، يتخلل المشاهد التمثيلية موسيقى وأغاني أم كلثوم يؤديها بعض الممثلين أنفسهم مع المطربة نجوى حمدي وفريق موسيقى من بيت العود العربي تحت إشراف الفنان نصير شمة في سهرة مسرحية غنائية متميزة.

عرض "عن العشاق" إنتاج مركز الإبداع الفني بالقاهرة، ومن إخراج هاني عفيفي، من إعداد كريم عرفة ويجمع بين طلبة الدفعة الثالثة وخريجي الدفعتين الأولى والثانية من استديو الممثل تحت إشراف المخرج خالد جلال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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