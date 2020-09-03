نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا هشام على عربيتها وسط الجمهور في أحدث جلسات تصوير لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ديانا هشام، صورة من أحدث جلسات تصوير لها وهي جالسة على سيارتها في أحد الشوارع وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هشام"، بتيشيرت وبنطلون وميك أب هادئ وكتبت تعليقا على الصورة قائلة: "ابقى بسيطا" وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "شيلي رجلك من على العربية"، و"سكر"، و"وحشتيني".

يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حب عمري" مع الفنان هيثم شاكر والفنانة سهر الصايغ والفنان محمد عادل والفنانة منة فضالي والفنانة أماني كمال والمسلسل من إخراج عبد العزيز حشاد وتأليف فداء الشندويلي.