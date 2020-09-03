فن ومشاهير

قبل طرحها.. تعرف على كلمات كليب "عرقسوسي" لـ مصطفي شوقي

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انتهى المطرب مصطفى شوقى، من تصوير كليب أغنية جديدة بعنوان "عرقسوسى"، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "عرقسوسي"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، وتقول كلمات الأغنية: "أنا لو عطشان فى صحرا تروينى بعرقسوسى.. ارويني معادشي إلا كل اللي يقول يقول.. الدنيا وهى ضلمة انتى ماشية بالفانوس انتى ماشية بالفانوس".

جدير بالذكر أن أغنية "ضارب عِليوي"، تعتبر التعاون الثاني بين مصطفى شوقي، والشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، وذلك بعد أغنية "ملطشة القلوب" التي حققت أكثر من ٢٥ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وتعد أول أغانى ألبوم "فرى ميكس 5" للمنتج نصر محروس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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