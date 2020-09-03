الفيلم السعودي ارتداد يشارك في مهرجان بالي الدولي للأفلام القصيرة

يشارك الفيلم السعودي القصير ارتداد، للمخرج محمد الحمود بمهرجان بالي الدولي للأفلام القصيرة بإندونيسيا، والذي يقام خلال الفترة من ٤ وحتى ١٢ سبتمبر - ٢٠٢٠، ليُكمل بذلك مسيرته الناجحة دوليًا حيث شارك في أكثر من 10 مهرجانات حول العالم.

ارتداد هو أول فيلم سعودي تم اختياره للمسابقة الرسمية بمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، وحظي بعروض في مهرجانات سينمائية عديدة حول العالم، منها مهرجان كليفلاند السينمائي الدولي في أميركا، ومهرجانيّ كولكاتا وداكا السينمائية الدولية بآسيا، كما عرض في العديد من المهرجانات الأوروبية مثل مهرجان بلاك نايتس الأستوني ومهرجان لوبلين السينمائي ببولندا ومهرجان الفيلم العربي في روتردام.

ويحكي الفيلم قصة زوجين شابين، عند ذهابهم في رحلة سريعة لقرية نائية جنوب السعودية، والتحولات التي تحدث عند أول لقاء بين الزوجة التي عاشت في مدينة جدة، وأهل زوجها الذين عاشوا في قرية نائية في منطقة جازان، في الوقت الذي أرادت العائلة الصغيرة (أهل الزوج) إبهار الزوجة بحفلة عشاء تقليدية حتى يتعرف عليها أهل القرية، فيما كان يحاول الزوج إقناع أهله بتبسيط الحفلة خوفًا على الزوجة من صدمة اللقاء الأول.

الفيلم من بطولة فاطمة البنوي وأيمن مطهر وحصل على على منحة إنتاج من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الدولي (إثراء) بعد فوز سيناريو الفيلم بمسابقة أيام الفيلم السعودي سنة ٢٠١٧، وتم تصوير الفيلم بالكامل في قرية الحصامة بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

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