الشمس تعود بـ "ليالي سيد درويش".. اليوم

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح، ان الفرقة سوف تقدم ابتداء من اليوم الخميس في تمام السابعة مساء "ليالي سيد درويش".
وليالي سيد درويش حفلات موسيقية لمجموعة من اغاني فنان الشعب من آداء فناني فرقة الشمس بقيادة وتدريب دكتور محسن صادق وذلك أيام الخميس والجمعة ٣،٤ سبتمبر والخميس والجمعة ١٠،١١ سبتمبر الجاري على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.
" ليالي سيد درويش" غناء رحمة ممدوح ، محمد ناصر ، فرح، اسلام مسعد ، خلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، محمد ربيع، رحمة، عازفين اشرقت يوسف ، أماني يوسف، شروق يوسف ، تدريب واشراف دكتور محسن صادق.
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