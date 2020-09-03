شاهد.. البرومو الرسمي لفيلم زنزانة 7

طرح الفنان احمد زاهر البرومو الرسمي لفيلم "زنزانة ٧" تمهيدا لعرضه بدور العرض السينمائي يوم ١٦ من سبتمبر الجاري.

وكتب عبر حسابه على"فيسبوك":بسم الله توكلنا علي الله البرومو الرسمي لفيلم #زنزانه_٧ يوم ١٦/٩ في جميع دور العرض السينمائي في مصر و يوم ١٧/٩ في في كل الوطن العربي يارب ارزقنا النجاح و التوفيق من عندك يارب #فيلم #زنزانه_٧ #احمد_زاهر #نضال_الشافعي #مايا_نصري #منه_فضالي #عبير_صبري #مدحت_تيخا #ايهاب_فهمي #احمد_التهامي #تاليف #حسام_موسي #اخراج #ابرام_نشات #انتاج #الجذور #ايمن_يوسف

وكان قد نشر الفنان أحمد التهامى صورة البوستر الرسمي لفيلم زنزانة 7، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

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وعلق أحمد التهامي على الصورة قائلا: "بعد ساعات بإذن الله الإعلان الرسمي الأول لفيلم #زنزانة_٧".

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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