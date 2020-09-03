شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت ريهام أيمن بالصور بإطلالة جذابة بفستان أصفر في أحدث جلساتها التصويرية من أمام سيارتها وعلقت قائلة "يوم خميس رائع للجميع". وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل العراف مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي. يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بالأصفر.. ريهام أيمن تتألق في أحدث جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.