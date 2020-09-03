نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفي حجاج يحتفل بنجاح اغنيته الجديدة "أبويا قالي زمان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المطرب مصطفي حجاج، عن سعادته البالغة بنجاح اغنيته الجديدة "أبويا قالي زمان"، وتخطيها حاجز المليون بعد وقت قصير من عرضها. حيث نشر صورة جمعته بالمطرب رضا البحراوي، عبر صفحته الرسمية بموقع ابادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب "الحمد لله فيديو كليب ابويا قالي زمان يتخطي خاجز الميلون مشاهدة علي "اليوتيوب". الأغنية ديو غنائي مع رضا البحراوي من كلمات أحمد سامي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام شيبسي. الجدير ذكره ان مصطفى حجاج كان قام مؤخرا بغناء شارة مسلسل "خيانة عهد"، وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

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