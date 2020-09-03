نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات ملئية بالحب.. حسن شاكوش يهنئ فهد شلبي بعيد ميلاده في المقال التالي
حيث نشر فهد شلبي، فيديو للمطرب حسن شاكوش، وهو يهنئه بعيد ميلاده، ووجه له حسن رسالة ملئية بالحب قائلاً: نجم العالم ونجم مصر كل سنة وانت طيب يا حبيبي.
ورد فهد شلبي، علي تلك التهنئة معلقاً: تسلملي يا حبيبي يا شاكوش مصر يا عالمي ، ربنا ما يحرمني منك يا صاحبي.
وفي سياق آخر، تعاون حسن شاكوش مؤخرًا مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي يحمل اسم "100 حساب"، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.
والجدير ذكره أن فهد شلبي شارك مؤخراً في مسلسل "الإختيار " والتي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
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