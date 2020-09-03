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ابو الزيك يكتب: الحَبْل وسلامة النِيَة
موضوع التصالح وإزالة المخالفات اللي منتشر في مصر الايام دي بيفكرني بقصة كنت سمعتها وانا عيل صغير وهي حكاية حرامي ( الحَبْل ) .
والقصة ببساطة ان في زمن من الازمنة القديمة قبضت الشرطة على رجل بتهمة انه سرق ( حَبْل ) وقدموه للمحاكمة ووقف الرجل أمام القاضي وهو يجهش بالبكاء ( حلوة يجهش دي ) المهم القاضي سأله إنت تهمتك إيه ، فأجابه الرجل " يا سيادة القاضي انا كنت ماشي في الطريق ولقيت ( حَبْل ) واقع ع الأرض فأخدته ومشيت " .
سأله القاضي " وقدموك للمحاكمة علشان كده " ؟
قاله الرجل وهو مستمر في البكاء " أيوه يا سيادة القاضي والله انا مظلوم وأخدت ( الحَبْل ) بسلامة ( نِيَة ) ومكنتش أعرف إن ( الحَبْل ) مربوط في آخره ( جاموسة ) !!!
الخلاصة يا سادة ان القصة دي شبه اللي بيحصل في بلدنا من سنين طويلة ، وكل واحد عمل مخالفة أو أخد حاجة مش من حقه فاكر إنه مظلوم وإنه عمل كده بسلامة ( نِيَة ) ...
وطبعا سلامة ( النِيَة ) دايما في بلدنا بتبقى آخرها عمارة عشرين دور أو خمسين ستين فدان او اي حاجة مش من حقه وخلاص .وأكيد وبما ان الزمن أصبح غير الزمن مابقاش ينفع آخرة سلامة ( النِيَة ) ( حَبْل ) مربوط فيه جاموسة ، ده حتى يبقى سليم النية حُمار .
رحمتك يارب
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