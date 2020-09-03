كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره بصور من كواليس فيلم "موسي"

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز، جمهوره بمجموعة صور جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم، بالصور من كواليس فيلمه الجديد "موسي"، وعلق علي الصور وكتب "موسي"، ومن المقرر عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة

وتدور أحداث فيلم "موسي" في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث،حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.

يشارك في بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، وأحمد العوضي، إياد نصار، وسارة الشامي، وأحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.