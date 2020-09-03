كن بسيطًا .. ديانا هشام تبهر متابعيها بصورة جديدة | شاهد

نشرت الفنانة ديانا هشام صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". وظهرت ديانا هشام فى الصورة وهى جالسة على سيارة بإطلالة كاجوال. وعلقت ديانا هشام قائلة: "Stay simple". اقرأ أيضًا: يذكر أن ديانا هشام قدمت دور "هنا" في مسلسل "الحساب يجمع" خلال شهر رمضان قبل الماضي وقالت إن انضمامها للمسلسل جاء عن طريق الصدفة. وكانت قد كشفت عن رفضها التام لأي دور به مشاهد إغراء، وتمنت تقديم شخصية فتاة شريرة.

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