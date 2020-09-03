أهداف الصداقة.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة مع أحمد السعدني أثناء قضاء عطلتهما الصيفية

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها مع الفنان احمد السعدني خلال قضاء عطلتهم الصيفية سويا. وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019. المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل.

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