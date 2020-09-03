شريف منير يعتزل السوشيال ميديا بعد هجوم الجمهور عليه بسبب "مزاحه"

شريف منير يثير الجدل مجدداً بعد تعرضه للهجوم بسبب تعليقه الساخر على صورته على البحر برفقة كل من أحمد السقا وأحمد رزق، حيث وضع العديد من رواد السوشيال ميديا تعليق شريف منير في إطار استفزاز الجمهور، وانهالت بالتالي عليه الإنتقادات، ما دفعه الى اتخاذ هذا القرار .

شريف منير يتعرض للإنتقادات بسبب تعليقه

وفي التفاصيل، فإن الممثل المصري ​شريف منير​ رغب بممازحة الجمهور من خلال تقمصه دور "المتنمّر" على صور النجوم، فقام بنشر صورة له على البحر برفقة الممثلين المصريين أحمد السقا وأحمد رزق، وأرفق الصورة بالتعليق التالي :"آدي يا سيدي الفنانين .. عايشين في الفتّة .. وبيصيفوا .. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة .. وسايبين الناس في الحر والقرف .. حرام عليكم .. حِسوا بالناس .. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين" في استباق منه لأي تعليقات على هذا الشكل من قبل البعض.

في المقابل، لم يتقبّل العديد من رواد السوشيال ميديا ما كتبه شريف منير فشنوا عليه هجوماً قاسياً وصل الى حد توجيه الشتائم له مع أفراد أسرته، إلا أن شريف انجرف خلف استفزازهم ورد قائلاً :"كل الناس إللي شتمت أو مُستفزة من كلامي ومش طيقاني.. أنا مبسوط جداً منهم .. لانهم بيدّوني فرصة عظيمة أنضّف بيها صفحتي من (....) والسفالة إللي بيقولوها ..أنا بتّريق على نفسي .. أنا طبعاً حُر .. بس المقصود إني أفلتر (....) البشر من الحاقدين أصحاب النفوس الشريرة".

أسلوب شريف منير نال مجدداً انتقادات أكثر قساوة من تعليقه الأول على السابق، واستفز رواد السوشيال ميديا الذين اعتبروا بأنه من المعيب انجراف فنان بحجمه ومشواره الفني وسنه، نحو هكذا ردود والتلفظ بعبارات غير لائقة.

شريف منير يأخذ استراحة من السوشيال ميديا

وتحت وطأة هجوم الجمهور مجدداً على شريف منير، اعلن الأخير الإبتعاد عن السوشيال ميديا وأخذ استراحة مفتوحة وبرر سبب كتابته لتلك التعليقات جراء تعرضه للكثير من الإساءة له ولعائلته الى جانب توجيه البعض له عبارات الحقد والكره .

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وتضمنت تدوينته التالي :" قررت أخد راحة من السوشيال ميديا.. أنا كنت بتعامل بقلبي وبطبيعتي للى الناس عرفاها وعمرى ما جرحت حد بكلامي أبدا.. لكن أنا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد غير المبرر.. رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

أضاف منير، "لما نزلت صورة كنت بسبق علشان اكتشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندي، لكن للأسف الموضوع دخل لطريق تاني أنا مش حابه لأن الناس شايفة إن العادي أنا اتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي إنى أرد على الغلط".

واختتم شريف منير كلامه قائلا، "وعلى فكرة انتوا صح، مكنش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش منى على كده.. شكرا لكل جمهوري اللي حبني بجد وعارفني كويس.. استراحة شوية بقا".