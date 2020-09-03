فيديو عبد المجيد عبدالله في أول ظهور على "سناب شات":"أتمنى أكون ضيف خفيف"

عبدالمجيد عبدالله أثار اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية مع ظهوره الأول عبر حسابه على "سناب شات"، وكذلك إطلاقه لأغنية "ما كان هذا حب" التي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أول فيديو لعبدالمجيد عبدالله على "سناب شات"

عبد المجيد عبدالله وجه رسالة لأول مرة لمتابعيه عبر حسابه الجديد على "سناب شات" الذي أطلقه خلال الساعات الماضية متزامنا مع إطلاق أغنية "ما كان هذا حب"، الفنان السعودي أكد في رسالته أن هذا أول فيديو له من داخل منزله وأوضح أنه سوف يتواصل مع متابعيه خلال الفترة القادمة.

أمير الطرب قال في رسالته: "مساء الخير عليكم حبيت أتواصل معكم في (سناب شات) هذا أول تصوير لي في منزلي، أتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم إن شاء الله، طبعا لن استطيع أن أرد على كل شخص، لكن سوف أتواصل معكم باللي أقدر عليه، اتحملوني حبايبي أنتم".

نجاح كبير لأحدث أغاني عبد المجيد عبدالله

"ما كان هذا حب" دوت الخليج الأغنية الجديدة التي طرحها الفنان عبد المجيد عبد الله خلال الساعات الماضية عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" والتي بلغت عدد مشاهداتها حتى الآن أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة، الأغنية الجديدة دوت الخليج من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي.

عبد المجيد عبد الله وجه الشكر لفريق عمله وكذلك لشركة روتانا بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية في رسالة صوتية نشرتها الصفحة الرسمية للشركة على "انستجرام" فقال: "أشكر كل فريق العمل وشركتي الأم روتانا وصديقي سالم الهندي مدير الشركة وكل من ساهم في هذه الأغنية، وأعدكم أن الألبوم القادم يكون في مثل ثقتكم".

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عبد المجيد عبدالله مستمر في تقديم الأغاني المنفردة

عبد المجيد عبد الله يستعد خلال الفترة القادمة لإطلاق ألبومه الجديد الذي ينتظره الجمهور الخليجي والعربي، ذلك بعد مرحلة طويلة من التحضيرات حيث أن الفنان عبد المجيد عبد الله قد طرح خلال عام 2020 أكثر من أغنية منفردة كان آخرها أغنية "هانت عليك"، والتي بلغت عدد مشاهداتها أكثر من 7 مليون و400 ألف مشاهدة، وقد أطلقها في شهر يوليو الماضي عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وهي من كلمات رحاب، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس.

"حن الغريب" دوت الخليج أغنية جديدة أيضا أطلقها عبد المجيد عبد الله في شهر فبراير الماضي، وهي من كلمات فهد المساعد، وألحان عبد الله الشهري، وتوزيع عصام الشرايطي وتقول كلماتها: "هانت عليك أيّامنا والحب هان وانت الذي قد قلتلي فرقاي موت إيه اكتفى صدري طعون مابه مكان كنت أعشقك جرح وألم حكي وسكوت".