أطلق المغني والفنان السعودي القدير "عبدالمجيد عبدالله" الملقب بـ "أمير الطرب" والذي يعتبره الكثيرون "ملك الإحساس" في الطرب العربي، أحدث أغانيه، وهي أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "ما كان هذا حب".

عبدالمجيد عبدالله يطلق أغنية "ما كان هذا حب"

أطلق الفنان "عبدالمجيد عبدالله" أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب"، من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ولقد طرح الفنان "عبدالمجيد عبدالله" أغنيته الجديدة عبر موقعه الرسمي في موقع "يوتيوب"، والتي تم انتشارها بشكل كبير عبر مواقع التوصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، وتصدر بها المواقع المختلفة في السعودية والخليج، حيث تخطى الفيديو الرسمي الخاص بأغنية "ما كان هذا حب" المليون مشاهدة خلال أقل من يومين فقط من طرحها.

استمعوا إلى جديد الفنان عبدالمجيد عبدالله "ما كان هذا حب"

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تعليق "عبدالمجيد عبدالله" على نجاح أغنية "ما كان هذا حب"

يُذكر بأن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات قد نشرت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" مقطع صوتي لأول تعليق من أمير الطرب "عبدالمجيد عبدالله" على النجاح الرهيب لأغنية "ما كان هذا حب" بعد يوم واحد من طرحها، والذي توجه من خلاله بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الأغنية التي وصفها بـ "الخلق الجميل"، واعدا جمهوره بأن يكون ألبومه القادم على قدر ثقتهم.