فنانون ابتعدوا عن الفن وتفرغوا للعائلة بينهم ألين خلف ورضا العبدالله ..بالصور

فنانون كثر اختفوا عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة بعدما حققوا في فترة ماضية شهرة كبيرة، إلا أنهم قرروا الإعتكاف فجأة والتفرغ لحياتهم العائلية رافعين شعار "الأسرة أولاً" بعيدا عن الفن، لكن العديد منهم لم تنقطع أخباره عن الجمهور بعدما حرصوا على نشر جانبا من يومياتهم وحياتهم العائلية على السوشيال ميديا.

الفنان العراقي رضا العبدالله

من بين هؤلاء النجوم يبرز اسم الفنان العراقي رضا العبد الله الذي اشتهر في بداية فترة التسعينات بالعديد من الأغاني وأطلق عددا من الألبومات، لكنه اليوم يعتكف الغناء منذ سنوات، ويكتفي بالظهور على جمهوره من خلال حسابه الرسمي على انستغرام.

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وينشر رضا العبدالله من وقت لآخر جانبا من يومياته مع عائلته، فهو متزوج من سيدة بلغارية ورزق منها بإبنه البكر محمد وإبنتين تؤام هما دانييلا والييا، ويظهر برفقتهما بلقطات عائلية سعيدة ومرحة

الفنانة اللبنانية ألين خلف

الفنانة اللبنانية ألين خلف التي سجلت حضورا قويا في منتصف التسعينات بالعديد من الأغاني الشهيرة مع الكليبات الناجحة لها، اختفت ايضا فجأة عن الساحة الفنية مع تأكيدها على عدم اعتزالها منذ ذلك الوقت، لكنها لم تصدر اي عمل فني منذ زواجها.

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ألين خلف تزوجت من رجل الاعمال اللبناني كارلو إيلي في 24 يوليو 2013 ، وفي أغسطس 2014 رزقت بمولودتها الأولى ليفي، وتفرغت من حينها لحياتها العائلية مع حرصها على التواصل مع الجمهور من خلال مشاركتها لهم ببعض صورها العائلية ولقطات تبرز جوانب من حياتها اليومية.

الفنانة التونسية بهاء الكافي

الفنانة التونسية بهاء الكافي التي اشتهرت بعد مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، وأطلقت بعدها العديد من الأغاني الناجحة، ابتعدت فجأة عن الساحة الفنية عقب زواجها من اللبناني وسيم شقير ثم انجابها لطفلين ولم تطلق بعدها أي عمل فني جديد.

بهاء تحرص فقط على مشاركة جمهورها عبر حسابها على انستغرام بصور من يومياتها العائلية مع زوجها وطفليها.

الثنائي نينا وريدا بطرس

ما يزال الجمهور يتذكر الثنائي النسائي الأبرز في الوسط الفني نينا وريدا بطرس واللتان حققتا نجاحا لافتا في فترة التسعينات من خلال العديد من أشهر الأغاني والكليبات.

هذا الثنائي انفصل فنياً بداية بعد زواج نينا، واستمرت ريدا بالغناء لوحدها فترة قصيرة لتلتحق بشقيقتها وتقرر الزواج وتأسيس عائلة، وبالتالي ابتعدتا كلياً منذ العام 1999 عن الغناء.

وتقيم كل من نينا وريدا مع زوجيهما وأولادهما في الولايات المتحدة الأميركية، وتكتفيان كل فترة طويلة بنشر الصورة القليلة لهما حيث ما تزالان تحافظان على جمالهما ورشاقتهما، ولم تتغير ملامحهما عن السابق الا بشكل طفيف.