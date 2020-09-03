هيا الشعيبي للمتابعين:"عيب السب والإهانة والانتقاد تسبب في زيادة مشاهدات عودة ريا وسكينة"

هيا الشعيبي واجهت حملة هجوم طالت مسرحية "عودة ريا وسكينة" بعد عرضها لأول مرة على منصة "شاهد" خلال الأيام الماضية وذلك بسبب بعض المشاهد التي رأى الجمهور أنها مسيئة ولا يجب تقديمها على المسرح، مما جعل الفنانة الكويتية ترد على هذا وتوضح موقفها.

هيا الشعيبي ترد على الانتقادات التي وجهت لمسرحية "عودة ريا وسكينة"

هيا الشعيبي نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو جديد ردت من خلاله على الانتقادات التي وجهت لمسرحية "عودة ريا وسكينة" التي تشارك في بطولتها مع الفنانة إلهام الفضالة، حيث أكدت هيا الشعيبي أن بعض هذه الانتقادات كانت أحد أسباب انتشار العمل وزيادة نسبة مشاهدته خلال الأيام الماضية على منصة "شاهد" فقالت: "بالنسبة لمسرحية (عودة ريا وسكينة) الحمدلله كلما نشر شيء ضد المسرحية تزيد نسبة المشاهدة لها، الحمدلله أول مشاهدة مع جمهور mbc كان رد فعله طيب، والمشاهدات قوية وفعالة".

هيا الشعيبي: أتقبل النقد كمؤلفة ومنتجة للعمل لكن أرفض السب والإهانة

هيا الشعيبي ردت كذلك على انتشار مقطع من المسرحية والذي رفض الجمهور تقديمه على خشبة المسرح حيث فسرت طبيعة هذا المشهد المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقالت: "هناك بعض المشاهد في المسرح لا يمكن أن تقدمها امرأة، لكن من الممكن أن يقدمها الرجل في إطار كوميدي، وأنا اتقبل الانتقادات كممثلة وكاتبة ومنتجة للمسرحية وأشكر من قام بتصوير المقطع ونشره، لكن أرفض الإهانة والسب حتى ولو كان الفيديو لا يلقى إعجاب البعض، عموما الله يسامح كل من تكلم وقال، وهذا لا يهمني لأننا الحمدلله نجحنا ومشينا والأمور طيبة"

on Sep 2, 2020 at 6:56pm PDT Advertisements

هيا الشعيبي تحتفل بنجاح مسرحية "عودة ريا وسكينة"

هيا الشعيبي احتفلت خلال الفترة الماضية بنجاح مسرحية "عودة ريا وسكينة" عند عرضها لأول مرة على منصة "شاهد" حيث وجهت الفنانة الكويتية الشكر لشبكة"mbc"، وكذلك جميع من ساند المسرحية خلال الفترة الماضية.

هيا الشعيبي وصفت نجاح المسرحية بـ"النجاح الكاسح " وذلك عبر حسابه على "انستجرام"، ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من النجوم منهم داوود حسين، إلهام الفضالة، هيا الشعيبي، خالد البريكي، بدرية طلبة، نادية كرم، والعمل من تأليف هيا الشعيبي، وإخراج ثامر الشعيبي.

الفنان داوود حسين قد أثار جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضية وذلك بعدما علق على مسرحية "عودة ريا وسكينة" واعتبرها عمل فني "هابط" لا يليق بتاريخه، وأنه شارك في العمل من باب المجاملة والطيبة الزائدة وأنه تعلم من هذا الدرس فقال: "اختي العزيزة الاعلامية مي العيدان، شكراً على تعليقك و ملاحظاتك على دوري في هذه المسرحية كما اشكر كل اصحاب التعليقات من متابعينك الطيبين".

داوود حسين أضاف كذلك: "مسيرة طويلة منذ عام ١٩٧٧ اعتقد لابد أن تكون يها بعض الاخطاء، و فعلا هذه أحد الاخطاء الفادحة حيث كانت المجاملة و الطيبة الزائدة دوت الخليج السبب، شكراً للظروف التي جعلتني أعرف أن اتعامل مستقبلاً مع عقول ناضجه، و شكراً لنصيحتك الغالية أن اختار عمل مسرحي لا يكون بهذا المستوى الهابط، شكرا لذوقك اختي الغالية و دمتي ذخراً، محبتي لكل متابعينك"