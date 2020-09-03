عايض يوسف يثير جدلا بتعليق ساخر على تهنئة ريماس منصور له بالزفاف..فيديو

ريماس منصور تسببت رسالتها التي وجهتها لكل من الفنان السعودي عايض يوسف وهبة الحسين بمناسبة عقد قرانهما في جدل واسع بسبب رد الفنان عايض يوسف عليها في فيديو قام بنشره عبر حسابه على "سناب شات"

عايض يوسف يثير جدلا بسبب رسالة ريماس منصور

عايض يوسف نشر فيديو ساخر عبر حسابه على "سناب شات"، أثار فيه التساؤلات حول سبب نشره في ليلة زفافه وكذلك لمن يوجهه فقال: "في ناس يقولون وانتصر الحب، في هذا الوقت انتصرنا على مين، من انتصرنا عليه يجب أن يظهر"، الفيديو الذي نشره عايض يوسف اعتبره البعض موجها للفنانة ريماس منصور التي وجهت رسالة تهنئة للعروسين عبر حسابها على "سناب شات"، وقد أثار رد الفنان السعودي غضب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث يرى البعض أنه يعيش في أجواء حفل زفافه وكان لا يجب أن يظهر في هذا الفيديو.

A post shared by (@worldcelebrity.art) on Sep 3, 2020 at 4:50am PDT

رسالة ريماس منصور لكل من عايض يوسف وهبة الحسين

ريماس منصور قد احتفلت بعقد قران كل من الفنان عايض يوسف والفنانة هبة الحسين عبر حسابها على "سناب شات" حيث نشرت صورة تجمع الزوجين معا أثناء حفل عقد قرانهما وعلقت عليها بشكل مختصر فقالت: "وانتصر الحب في النهاية"، وتوقع العديد من المتابعين ان الفنانة تقصد قصة الحب التي جمعت كل من هبة الحسين وعايض يوسف والتي تمت بزواجهما.

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إلهام علي في حفل زفاف عايض يوسف

ريماس منصور والفنانة إلهام علي تواجد كل منهما في حفل زفاف عايض يوسف وهبة الحسين الذي نال اهتماما واسعا من قبل الجمهور بسبب إقامته وسط أجواء رومانسية ظهر بها العروسين، حيث انتشرت العديد من الفيديوهات للفنانة ريماس منصور وإلهام علي أثناء تواجدهما في حفل الزفاف الذي تفاعل الجمهور معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما تسبب في تصدره الـ"التريند"، حفل زفاف هبة الحسين وعايض يوسف اختصر على تواجد بعض زملاء النجمين وكذلك افراد عائلة كل منهما حيث كانت أجواء الحفل هادئة نظرا للاوضاع الراهنة لفيروس كورونا.

A post shared by (@al.mizn) on Sep 2, 2020 at 3:46pm PDT

مفاجأة عايض يوسف وهبة الحسين للجمهور

هبة الحسين قد شاركت خلال الفترة الماضية في أكثر من عمل مع الفنانة ريماس منصور منها مسلسل "مخرج 7" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، كما شاركت معها في بطولة مسرحية "الذيب في القليب"، وقد صدم كل من عايض يوسف وهبة الحسين الجمهور بخبر الإعلان عن عقد قرانهما حيث لم تكن هناك أي مؤشرات لهذه المفاجأة أو تفاصيل تخص هذا الحفل، وقد نشر عايض يوسف صورة من حفل الزفاف وعلق عليها قائلاً:" الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراني اليوم وعسى الله يوفق يارب".