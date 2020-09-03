نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور مع أحمد السعدني في الإجازة الصيفية في المقال التالي

وظهرت ريهام عبد الغفور في الصورة بملابس صيفية على أحد الشواطئ وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "أهداف الصداقة".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "الحلوين"و"ربنا يسعدكم"و "الحلوين". وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "الحلوين"و"ربنا يسعدكم"و "الحلوين". يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور مشاركتها في بطولة مسسل "زي الشمس" مع عدد من الفنانين منهم الفنان أحمد مالك، ليلي عز العرب، جمال سليمان، مريم الخشت، ياسين أمير، داليا الخولي، ملك حسن، أحمد داود، سوسن بدر، محمد لطفي شاهين، محمد علاء، دينا الشربيني. أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صور من أحدث جلسات تصوير لها مع الفنان أحمد السعدني وذلك أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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