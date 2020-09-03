نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف عبد الباقي يروج لمسرحية صباحية مباركة في المقال التالي
وكتب "عبد الباقي"، تعليقا على الصورة قائلا: "كوميديا وأغاني واستعراضات كل ده ممكن تستمتع بيه في مسرحية صباحية مباركة".
مسرحية "صباحية مباركة" يسارك فيها عدد من الفنانين منهم أوس أوس وحمدي الميرغني ومحمد عبد الرحمن.
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