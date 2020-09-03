التجريبي 2020.. ورشة الأداء الصوتي علي شاشة الإبداع

استجابة للإقبال الكبير علي ورشة الأداء الصوتي التي أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، عن إقامتها ضمن برنامج الدورة 27 ، والتي تحاضر فيها وتؤطرها د.نيفين علوبة.
وبعد تتابع طلبات الراغبين في متابعتها والاستفادة من مادتها العلمية ، قررت إدارة المهرجان اتاحتها لمائة متدرب إضافي من خلال بث فعاليات الورشة علي شاشة السينما بمركز الإبداع بدار الأوبرا.
الورشة ستكون متاحة علي شاشة الإبداع لمن يرغب في متابعتها في بث مباشر ، إلي جانب فضائها الأصلي بقاعة التدريب للمقبولين فيها، ابتداءا من غد الجمعة 4 سبتمبر، وحتي الثلاثاء 8 سبتمبر من الثالثة وحتي السادسة مساءا .
الحضور في مركز الإبداع سيكون في إطار الإجراءات الاحترازية المقررة.
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