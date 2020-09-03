شيما محمود تطرح برومو فيلمها الجديد "هتروق وتحلى" (فيديو)

طرحت الفنانة الشاب شيما محمد، برومو فيلمها الجديد "هتروق وتحلى"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما حقق البرومو نسب مشاهدات عالية على موقع اليوتيوب.

"هتروق وتحلي" بطولة جماعية تدور أحداثه حول كيفية تغلب الشباب على الاكتئاب وعدم الاستسلام للظروف التي من شأنها وضع الإنسان فِي دائرة الاكتئاب والإحباط.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر مصطفى، وبطولة شيما محمود، مونيا، عمر مصطفى، والفنان رضا إدريس.