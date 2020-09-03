عمرو الليثي: سعيد بتخطي قناتي على اليوتيوب ٥٠٠ الف متابع

أعرب الاعلامي د. عمرو الليثي عن سعادته بتخطي قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" الـ ٥٠٠ الف متابع، وفقا لما أكده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك ".
ونشر الليثي عبر صفحته ، سعيد بوصول قناتي على يوتيوب إلى 500 ألف متابع بفضل الله أولًا وجمهوري ثانيًا... متمنيًا أن أكون عند حسن ظنكم دائمًا بكل ما اقدم إليكم
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