أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم حفلًا بقيادة المايسترو ناير ناجى.. تفاصيل

يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلًا بقيادة المايسترو ناير ناجى ومشاركة السوبرانو داليا فاروق وذلك فى الثامنة مساء السبت 5 سبتمبر على مسرح النافورة.
يتضمن البرنامج عددا من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها سيرينادا لموتسارت ، كوشيرتو برفيدو لـ بيتهوفن الى جانب صور من المعرض لـ مودست موسورسكي التى تعد احدى الايقونات الكلاسيكية فى فن الوصف الموسيقى حيث استلهمها من معرض تشكيلى أقامته أكاديمية الفنون في سان بطرسبرج عام 1874 للفنان فكتور هارتمان واستخدام المفردات الموسيقية في التعبير عن مضمون اللوحات.
يشار أن مودست موسورسكي مؤلف موسيقى روسى ولد عام 1839 بمقاطعة بسكوف لعائلة ثرية وتلقى أول دروسه الموسيقية على يد والدته وعمره ستة أعوام، تميز بثراء الخيال مما أدى إلى غزارة إنتاجه الفنى كما آمن بالإلهام الفطري للموسيقي ولذلك تحررت أعماله من القوالب والصيغ التقليدية، امتلك الأدوات الفنية لوضع أسس الموسيقى الروسية الحديثة وظهر في أعماله تأثره بتاريخ وفلكلور بلاده، ترك بعد وفاته العديد من المؤلفات غير المكتملة التي تعهدها أصدقاؤه من الموسيقيين الذين عاصروه وكان أبرزهم ريمسكى كورساكوف الذي أكمل الكثير منها لتخرج إلى النور بعد بضعة أعوام من وفاته فى 1881.
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