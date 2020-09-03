على عوامة البحر.. دنيا عبد العزيز توجه رسالة لوالدتها

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت دنيا عبد العزيز بالصور على عوامة البحر وعلقت قائلة: " ضائعة بدونك يا أمي".
يذكر أن آخر، أعمال دنيا عبد العزيز مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون.
وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبد المحسن ويجسده إدوارد، وفتحي "أحمد زاهر"، و"نورا" ريم سامي".
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