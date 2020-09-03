أشرف عبد الباقى يدعو متابعيه لحضور "صباحية مباركة"

حيث كتب أشرف عبد الباقى قائلًا: " كوميديا واغانى واستعراضات كل دة ممكن تستمتع بيه فى مسرحية #صباحية_مباركة .. مستنينكم". اقرأ أيضًا: مسرحية " صباحية مباركة " من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي. نشر النجم أشرف عبد الباقى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة جديدة يطلب فيها من متابعيه حضور العرض المسرحى لمسرحية "صباحية مباركة".

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