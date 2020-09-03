ليلى علوى تلتقط صورا بسينما مول العلمين بجوار نجوم الزمن الجميل

وظهرت ليلى علوى فى السينما والتى تتزين جدرانها بصور النجوم سواء من الزمن الجميل أو الحاليين وحرصت ليلى على التقاط عدد من الصور بجانب كل صور للنجوم.
وكما حرصت على التقاط صورة لها مع صورتها المعلقة على أحد جدران السينما كإحدى نجمات السينما اللاتى أثرين العمل الفنى بعديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما.
يذكر أن ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" والذى يشاركها البطولة فيه زينة وتأليف وإخراج محمد امين.
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