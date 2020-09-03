ملك أحمد زاهر تهنئ والدها بفيلم زنزانة 7

ونشرت ملك زاهر برموا الفيلم وعلقت عليها قائلة "زنزانة 7 بجميع دور العرض 16/9 إن شاء الله يكسر الدنيا مبروك يا روح قلبي".

فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي و منة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.