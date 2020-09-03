نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تغني لمؤدي لمهرجانات نور التوت بمناسبة عيد ميلاده في المقال التالي
وقالت أصالة في الفيديو "نور التوت كل سنة وانت طيب وكل عام وانت بألف خير وإن شاء الله ربنا بيوفقك في شغلك وكل ما بيعلى مستوى خيالنا بتعلى مستوى نجاحنا" وقامت بالغناء له.
وشكر نور التوت الفنانة أصالة من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"وكتب قائلا: "شكر خاص لحبيبت قلبي اللي بموت فيها الفنانة أصالة وانتي طيبة يا قمر".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أصالة تغني لمؤدي لمهرجانات نور التوت بمناسبة عيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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