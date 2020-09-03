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أصالة تغني لمؤدي لمهرجانات نور التوت بمناسبة عيد ميلاده

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة أصالة، رسالة لمؤدي المهرجانات نور التوت، مهنئاه بعيد ميلاده حيث شارك "التوت" فيديو أصالة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت أصالة في الفيديو "نور التوت كل سنة وانت طيب وكل عام وانت بألف خير وإن شاء الله ربنا بيوفقك في شغلك وكل ما بيعلى مستوى خيالنا بتعلى مستوى نجاحنا" وقامت بالغناء له.

وشكر نور التوت الفنانة أصالة من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"وكتب قائلا: "شكر خاص لحبيبت قلبي اللي بموت فيها الفنانة أصالة وانتي طيبة يا قمر".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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