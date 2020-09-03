نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تغني لمؤدي لمهرجانات نور التوت بمناسبة عيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة أصالة، رسالة لمؤدي المهرجانات نور التوت، مهنئاه بعيد ميلاده حيث شارك "التوت" فيديو أصالة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت أصالة في الفيديو "نور التوت كل سنة وانت طيب وكل عام وانت بألف خير وإن شاء الله ربنا بيوفقك في شغلك وكل ما بيعلى مستوى خيالنا بتعلى مستوى نجاحنا" وقامت بالغناء له.

وشكر نور التوت الفنانة أصالة من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"وكتب قائلا: "شكر خاص لحبيبت قلبي اللي بموت فيها الفنانة أصالة وانتي طيبة يا قمر".