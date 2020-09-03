نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان مالمو للسينما العربية يكشف عن البوستر الرسمي لدورته العاشرة 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان "مالمو"، للسينما العربية، عن البوستر الرسمي للمهرجان في ظورته العاشرة والتي من المقرر أن تعقد من 8 ل13 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يختار المهرجان 21 مشروعا من 80 مشروعا قدمو للمشاركة بالمهرجان وتتنافس المشروعات على 5 فئات وهم تطوير الأفلام القصيرة وتطوير الأفلام الوثائقية الطويل ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية.

ويحتوي برنامج المنح المقدمة توزيع 19 جائزة على المشروعات يرتفع عن مجموع قيمتها 140 ألف دولار أمريكي في الأفلام المقدمة وهي: «الجنائن المعلقة» إخراج أحمد ياسين من العراق، الأردن، المملكة المتحدة، السويد، "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" إخراج خالد منصور من مصر، السويد، " تونس ــ جربة"، إخراج أمل جيلاتى من تونس، فرنسا، السويد، "البصير" إخراج على الفتلاوى من سويسرا، السويد، "الحج إلى ديزنى" إخراج مها الساعاتى من السعودية، الولايات المتحدة، السويد.