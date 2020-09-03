نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان مالمو للسينما العربية يكشف عن البوستر الرسمي لدورته العاشرة 2020 في المقال التالي
ومن المقرر أن يختار المهرجان 21 مشروعا من 80 مشروعا قدمو للمشاركة بالمهرجان وتتنافس المشروعات على 5 فئات وهم تطوير الأفلام القصيرة وتطوير الأفلام الوثائقية الطويل ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الروائية.
ويحتوي برنامج المنح المقدمة توزيع 19 جائزة على المشروعات يرتفع عن مجموع قيمتها 140 ألف دولار أمريكي في الأفلام المقدمة وهي: «الجنائن المعلقة» إخراج أحمد ياسين من العراق، الأردن، المملكة المتحدة، السويد، "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" إخراج خالد منصور من مصر، السويد، " تونس ــ جربة"، إخراج أمل جيلاتى من تونس، فرنسا، السويد، "البصير" إخراج على الفتلاوى من سويسرا، السويد، "الحج إلى ديزنى" إخراج مها الساعاتى من السعودية، الولايات المتحدة، السويد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مهرجان مالمو للسينما العربية يكشف عن البوستر الرسمي لدورته العاشرة 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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