بهذه الكلمات.. حمدي الميرغني يهنئ شقيق مصطفي بسيط بعقد قرانه

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان حمدي الميرغني، علي تهنئة صديقه أحمد بسيط شقيق الفنان مصطفي بسيط، علي غقد قرانه علي شقيقة النجم مصطفي خاطر. ونشر حمدي الميرغني، صور للعروسين من حفل الزفاف ووجه له رسالة تهنئة قائلاً: "الف مبروك للعروسين أخويا الجدع أحند بسيط والعروسة اختي إسراء خاطر ، ربنا يحفظكم ويباركلكم ويرزقكم الذرية الصالحة ويبغد عنكم كل شر". وحظيت الصور بتفاعل الكثير من محبيه ومن أبرز التعليقات "ربنا يسعدهم يا حبيبي ". يذكر أن أخر أعمال حمدى الميرغنى، مسلسل "اتنين في الصندوق " من بطولته هو و وأوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفي.

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