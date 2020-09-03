شاهد.. أروى جودة تستطلع رأي جمهورها في ملابسها

وظهرت "جودة"، بجيب قصيرة وتيشيرت قصير وشعر منسدل على كتفها وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "كيف سترتدي ذلك" وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "جميلة" و"واو"و"مع التيشيرت".
يذكر أن الفنانة أروى جودة ظهرت في شهر رمضان الماضي من خلال برنامج "رامز مجنون رسمي" وهو أشهر برامج المقالب.
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