وفي السطور التالية يعرض لكم" دوت الخليج الفني" معلومات لا تعرفها عن فهد شلبي.
* فهد شلبي من مواليد شهر سبتمبر 1983 .
* ممثل مصري متعدد المواهب جاء من الصعيد الي القاهرة سنة 2016 ، وبدأ حياته العملية في المجال الرياضي وقد استطاع أن يحقق نجاحاً ساحقاً كمدرب رياضي لكرة اليد و كمعلق رياضي ، فلعب بالدوري الممتاز لكرة اليد ، ثم اتجه لعالم الفن.
* يعشق الفن والتمثيل منذ صغره وشارك في عدد من الأعمال التليفزيونية .
* كان أول ظهور له في مشواره الفني عام 2017 من خلال مشاركته في مسلسل "الأب الروحي ".
* شارك في العديد من المسلسلات الدرامية منها " طلقة حظ ، حدوتة مرة ، الأب الروحي ، الأبواب المغلقة ، بخط الأيد ، إلا أنا ، الإختيار " وغيرها من الأعمال.
* كما أن فهد شلبي لم يتوقف على كونه ممثل للمسلسلات التلفزيونية فحسب ، ولكنه أيضًا شارك في الأفلام السينمائية مثل فيلم" موسي".
* شارك فهد شلبي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الإختيار " ، والذي حقق من خلاله نجاحاً كبيراً بمشاركة نخبة من الفنانين منهم " أمير كرارة ، إسلام حافظ ، كريم عبدالجواد ، كريم العمري ، إيهاب فهمي ، تامر مجدي ، شريف البردويلي ، ياسر عزت ، ضياء عبدالخالق وآخرين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بدأ حياته في المجال الرياضي ثم اتجه إلي التمثيل.. ما لاتعرفه عن فهد شلبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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