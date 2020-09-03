انتهت الفنانة الشابة شيما محمود من تصوير مشاهدها في فيلم "هاتروق وتحلي" والذي من المقرر طرحه خلال الفتره القادمة. هاتروق وتحلي بطولة جماعية لمجموعة من الفنانين منهم مونيا وشيما محمود و الفيلم تأليف رضا ادريس وعمر مصطفي وبسنت ضاحي وتأليف وإخراج عمر مصطفى. وتدور أحداث العمل حول كيفيه تغلب الشباب على الاكتئاب وعدم الاستسلام للظروف التي من شأنها وضع الانسان فِي دائره الاكتئاب والاحباط.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شيما محمود تنتهى من تصوير فيلم "هاتروق وتحلى".. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.