أجرى موقع دوت الخليج الاخباري، حوارا مع الفنان هشام إسماعيل، وتحدث من خلال بث مباشر عن تفاصيل تواجده فى مسرحية علاء الدين مع الفنان أحمد عز.
كما تحدث عن تطبيقه للإجراءات الاحترازية فى المسرحية، ورأيه فى عودة المسرح بنسبة حضور 25%.
وتحدث أيضا عن شخصيته الشهيرة فزاع بمسلسل "الكبير" بطولة أحمد مكي ، وقام بتقليد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
للمزيد شاهد الفيديو..
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر يقلد الرئيس الراحل مبارك.. بث مباشر مع هشام إسماعيل الشهير بـ فزاع | شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.