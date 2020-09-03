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يقلد الرئيس الراحل مبارك.. بث مباشر مع هشام إسماعيل الشهير بـ فزاع | شاهد

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أجرى موقع دوت الخليج الاخباري، حوارا مع الفنان هشام إسماعيل، وتحدث من خلال بث مباشر عن تفاصيل تواجده فى مسرحية علاء الدين مع الفنان أحمد عز.

كما تحدث عن تطبيقه للإجراءات الاحترازية فى المسرحية، ورأيه فى عودة المسرح بنسبة حضور 25%.

وتحدث أيضا عن شخصيته الشهيرة فزاع بمسلسل "الكبير" بطولة أحمد مكي ، وقام بتقليد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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